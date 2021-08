Drastické opatření přijali palubní průvodčí z letadla mířícího z Maui do Los Angeles. třináctiletý chlapec dostal záchvat vzteku a začal kopat do okna. Personál na něj vzal lepicí pásku a přilepil ho k sedadlu.

Mladý hoch se v letadle postaral o pořádný rozruch. Ještě předtím než začal kopat všude kolem, se pohádal se svou matkou. Když už nepomáhaly žádné způsoby uklidňování, palubní personál přistoupil k lepicí pásce, informoval deník Metro.

Mluvčí společnosti American Airlines Laura Masvidalová v rozhovoru pro New York Post potvrdila, že letadlo bylo kvůli incidentu odkloněno do Honolulu. „Pasažérům bylo umožněno zvolit jiný let se stejnými letenkami a bylo jim poskytnuto ubytování,“ dodala.

Masvidalová se všem zákaznákům za celou společnost omluvila a potvrdila, že bezpečnost letu je u American Airlines na prvním místě. Odmítla však poskytnout o připoutaném dítěti jakékoli informace. Stejně tak podrobnosti o incidentu.

Dramatické události uprostřed letů nejsou nic nového a cestující jsou páskou svazováni často, pokud působí problémy. Jen minulý měsíc byla žena na palubě letu společnosti American Airlines přivázána k sedadlu a svázaná lepicí páskou poté, co údajně kousla zaměstnance a pokusila se otevřít dveře letadla uprostřed letu.