Vášnivá turistka a cyklistka Esther Dingleyová (†37) byla od listopadu 2020 nezvěstná, když se vydala sama na výpravu do Pyrenejí na španělsko-francouzském pomezí. Absolventka oxfordské univerzity byla naposledy spatřena 22. listopadu. Tehdy byla ve spojení přes video hovor se svým přítelem Danem Colegatem. Od té doby se po ní slehla zem.

V červenci 2021 se našla za pomoci pátracích čet a dronů její lebka. Že se jedná o ztracenou Esther, se potvrdilo na základě porovnání zubních záznamů a vzorku DNA, který poskytla zdrcená maminka Ria. Policisté zahájili vyšetřování pro podezření z trestného činu, které doposud probíhá. Protože se našla jen lebka, ale zbytek těla ani vybavení nikde, panovalo podezření, že ženě někdo úmyslně ublížil.

Protože ale Dan našel v pondělí 9. srpna zbytek těla i veškeré vybavení, zdá se nyní, že Esther zahynula spíše nešťastnou náhodou než cizím zaviněním. Skutečnost, že se lebka nacházela jinde vše ostatní, se vysvětluje tím, že hlavu zřejmě přenesla divá zvěř o kus dál. Policie ale prozatím násilnou smrt oficiálně nevyloučila.

Vyšetřovatelé poskytují pozůstalé rodině velkou podporu. „Pozůstalí jsou obrovsky vděční za to, jak se policejní složky snaží vnést do tohoto případu co nejvíce světla a rozklíčovat přesné okolnosti Esteřiny smrti,“ uvedla britská neziskovka LBT Global charity, která se stará o pozůstalé násilných trestných činů.

Esther se s Danem seznámila na vysokoškolských studiích, vydávali se spolu často na výlety, před šesti lety pak v karavanu procestovali Evropu.