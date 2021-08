Millie vyrazila i s kamarádkami na party do nočního klubu. Na podobný večírek se dostala poprvé, a tak očekávala noc plnou zážitků. Nevyhnula se ani alkoholu a to se jí stalo osudným. Když jí neznámý muž nabídl vodku s džusem, udělalo se mladé dívce špatně, informoval Daily Star.

Jakmile dívku přivezli do nemocnice, vypadala jako posedlá. Zmítala se v křečích, měla zkroucené prsty a zdálo se, že o sobě vůbec neví. Millie se ze sebe snažila dostat slovo, ale pouze se jí zkřivila ústa. „Naprosto strašné, vypadala jako posedlá,“ uvedla její matka Claire Taplinová. „Byla jsem otupělá, dívala jsem se na ni a říkala si, co jí to sakra dali“ popsal vyděšená Claire.

„Věděla jsem o sobě, v hlavě ano. Moje tělo ale vůbec nereagovalo,“ vysvětlila Millie, která se zotavuje z podivného záchvatu. „Doktoři mě uklidňovali, bylo mi strašně,“ dodala.

Případem se začala zabývat policie. „Vyšetřujeme případ poté, co jsme dostali zprávu, že ta žena popíjela něco v místním klubu,“ stálo v prohlášení policistů.

Matka nebohé dívky se teď snaží varovat ostatní mámy, aby dávaly na své ratolesti pozor. „Jakkoli je to znepokojivé, pokud to zachrání alespoň jednu dívku, jen jednu, pak to stojí za sdílení,“ vysvětlila.