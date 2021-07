James Clarke (69) má v Port Charlotte na Floridě pěkný dům a vedle něj bazén. Když se postarší pán v pondělí 19. července vrátil od lékaře domů, chvíli nevěřil, že to, co vidí, je pravda. Nahá žena, kterou podle vlastních slov vůbec neznal, si užívala osvěžující vodu v bazénu s příjemným výhledem na okolí.

Heather Kennedyová (42) podle listu The New York Post Jamese vůbec nezná, jeho bazén se jí ale očividně moc a moc zamlouval. V pondělí do něj prostě skočila a uprostřed horkého dne se v něm vyvalovala, jako by se nechumelilo.

Když na výzvy majitele domu žena nereagovala, zavolal policii. Zprvu se žena odmítala z objetí vlnek vydat do rukou zákona, nakonec ale přece jen z vody vylezla.

Na suché zemi se ochráncům pořádku ještě chvíli bránila a kroutila se při nasazování želízek. Proto si kromě porušení domovní svobody navíc vysloužila obvinění z kladení odporu při zatýkání.