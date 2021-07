Jede vlak, houká a stejně mu tam řidič vjede. Proč? Dopravní expert Roman Budský si myslí, že je to tím, že si řidič jednoduše řekne „To stihnu“. V mnoha případech to ale řidiči nezvládnou, dojde k nehodě a na místě umírají lidé. Podle strojvedoucího Jaryna chybí také prevence ze strany policie.

78 nehod se letos stalo podle statistiky drážní inspekce na železnicích napříč republikou. Patnáct lidí zemřelo, nejvíce v březnu – 6 osob. Zranilo se 32 lidí. Taková jsou čísla k poslednímu červnovému dni. Za loňský rok to bylo 146 nehod, 39 mrtvých a 93 zraněných. To všechno jsou vysoká čísla...

Blesk.cz získal od strojvedoucího, kterému z důvodu jeho ochrany říkejme třeba „Jaryn“, několik videí. Na těch řidiči bez okolků vjíždějí na přejezd přímo před vlak. Nebojí se třeba ani červeně blikajících světel jasně zakazujících přejíždění přejezdu.

„Děje se to dennodenně…,“ říká Blesku strojvedoucí. Proč to lidi dělají, neví. Podle něj je ale důležitá i důsledná kontrola a vysoké pokuty. „Za směnu projedu x a x přejezdů a v životě jsem ani jako řidič, ani jako strojvedoucí neviděl preventivní kontrolu policie u železničního přejezdu,“ popisuje dál.

Nebezpečný přejezd

Na prvním ze záběru vidíme řidiče bílé Škody Fabie, jak vjíždí před vlakem na přejezd. Dopravní expert Roman Budský z Platformy VIZE 0 vidí ale problém spíše v přejezdu. „Silnice, ze které auto najíždí, vede paralelně s železniční tratí. Tady si myslím, pokud tam není zákazová značka k odbočení, že to tady není moc dobře uspořádané,“ říká pro Blesk.cz expert.

Řidič auta musí dát přednost protijedoucím vozidlům, když odbočuje z hlavní silnice vlevo. „Navíc na tu trať přes zeleň vůbec nevidí. Trať je trochu zařízlá, a i kdyby si hlavu ukroutil, ze silnice vlak neuvidí. A když už sjede ze silnice k přejezdu, je v tu ránu předkem auta na přejezdu. Ani jeden pak nebude mít šanci na reakci kvůli tomu, že tam před přejezdem není žádné místo na rozhlédnutí,“ dodává. „Myslím si, že je to hodně nebezpečné uspořádání,“ doplnil. Pro úplnost – tento přejezd není vybaven světelným značením, pouze značkou v podobě křížů.

Vjel tam záměrně

U ostatních tří záběrů si je ale jistý – řidiči to udělali záměrně. „Tady řidiči najíždí naprosto záměrně na přejezd v době, kdy to je zakázané. V druhém případě musel řidič vlak vidět, i tak odbočil na přejezd před vlak. V hlavě to měl asi spočítaný, že to prostě vyjde. Pak tady je přejezd se světelnou signalizací, řidič vidí, že to bliká. A když nic nejelo, tak tam vjel. V poslední situaci tam řidič najíždí za tmy, vlak vidět musel, a i tak tam najel,“ komentuje počínání řidičů expert.

Jaké jsou pokuty?

„Mohou získat sedm trestných bodů, dva a půl až pět tisíc korun. A to si řekněme, to není zas tak velká pokuta. Ale! Jeden až šest měsíců zákaz řízení, automaticky,“ vysvětlil následky, které mohou nastat.

Pokud by došlo ke kolizi, mohlo by dojít k obecnému ohrožení a pak by se mohlo jednat i o odsouzení k trestu odnětí svobody.

Zkušenosti z terénu

Budský na závěr ještě popsal svou zkušenost z kabiny strojvedoucího. „Jel jsem z Prahy do Ústí nad Labem a zpátky rychlíkem v kabině. Ve 120km/h není šance nic udělat. Ptal jsem se i těch kluků strojvůdců, co si o tom myslí. Řekli mi, že jim to ti řidiči dělají schválně. I kdyby se uhoukali, tak tam řidič stejně vjede,“ dodal.