Hasiče z Karlovarského kraje si do obchodu v Kraslicích přivolali na pomoc tamní pracovníci. Ti totiž v regálu s dětským zbožím objevili hada! A šlo o jedovatou zmiji, svou velikostí vypadala na mládě.

Had se nacházel v regálu s dětskými plínkami. Akce byla rychlá, hasiči z Kraslic byl jedovatý plaz rychle odchycen. Pak ho umístili do plechového kbelíku a odvezli mimo město. Tam bylo nezraněné zvíře vypuštěno do volné přírody.