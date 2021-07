Případ brutálního zabití dvou psů z Ledče nad Sázavou policie odložila. Viníka se dopadnout nepodařilo, Majitelka si ale myslí, že by za vším mohl stát spor se sousedem. Ten to ale odmítá, byť prý jednou vyhrožoval, že psy zabije. Najít pachatele se policii nepodařilo.

V prosinci roku 2019 Ela D. domů v Ledči nad Sázavou, šla okamžitě otevřít kůlnu, kde měla zavřené dva ze svých tří psů. Ani jeden z nich ale nevyběhl. Když rozsvítila, našla tam jen dvě těla a ohromné množství krve.

„Ti psi byli vítací, tak ho zřejmě radostně uvítali, když do nich začal nečekaně bodat, a pak je ještě podřízl,“ vyprávěla tehdy Blesku. Pachatel se dovnitř zřejmě dostal rozbitím okna a následně si měl nějak otevřít dveře.

Dvojice psů zemřela prakticky ihned, někdo je pobodal do krku. Policie místo činu zadokumentovala, přivolala si i veterináře. A začala samozřejmě pátrat i po pachateli. Zprvu si mysleli, že by za činem mohl stát bývalý přítel.

V rozhovoru pro Seznam Zprávy ale Ela uvedla, že se rozešli v dobrém. I přesto ale po něm policie „šla“. „Pro mě byli jako děti, skoro jako mimina. To se nedá popsat,“ řekl bývalý přítel ženy. V době hrůzného činu byl navíc úplně jinde, konkrétně v Hlinsku. Policie to ověřila i díky záznamu GPS z telefonů.

Spor se sousedem

Ela měla v době před útokem dva spory se sousedem. Jeden pes z trojice měl zaběhnout na jeho pozemek. „Poškodil tam klec pro dravce, na kterého se patrně snažil dostat. Šla jsem se okamžitě sousedům omluvit s tím, že škodu pochopitelně nahradím,“ řekla tehdy Blesku. Podruhé už to bylo horší.

Své psy opět našla na pozemku, na zahradě pak ležel mrtvý výr, na kterém se dvojice válela. Soused prý už před tím řekl, že pokud se to bude opakovat, psy zastřelí. „Psy jsem odvedla zpět domů a pětiletou fenku argentinské dogy Ellri spolu s křížencem staforda Ruffusem jsem zavřela na zahradě do kolny. Tříletý Mauros zůstal v domě. To ho zachránilo! Spěchala jsem do práce, a tak jsem se rozhodla, že se sousedy to vyřídím druhý den,“ dodala chovatelka.

Policie případ odložila

Muž ze sousedství ale svou vinu razantně odmítá. „Nejsem u myslivců ani nic takového, takže že bych někde zabíjel nějaký zvíře to fakt ne,“ řekl Seznamu. Potvrdil sice, že Ele vyhrožoval zabitím psů, ale to prý na ni chtěl jen udělat dojem.

Policie pachatele nedopadla, případ prověřovala pro podezření ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody, poškození cizí věci a také z týrání zvířat. „Kriminalisté v roce 2020 dle ustanovení trestního řádu případ odložili,“ uvedla mluvčí policie Jana Kroutilová.