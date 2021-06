Na místo tehdy přijížděly všechny složky IZS. Auto skončilo v řece Mrlině přetočené na střechu. „Ve velké rychlosti doslova přeletěli až na druhý břeh této přibližně čtyři metry úzké řeky, kde se po nárazu do betonové zdi obrátili s autem na střechu,“ uvedli policisté na webu Gentleman silnic.

Záchrana kamarádky

Čtyřem cestujícím se povedlo se z auta, do kterého začala pronikat voda, zachránit. Takové štěstí však neměla nezletilá dívka. Ta zůstala v autě zaklíněná a v bezvědomí! Když David vyplaval na hladinu a zjistil, že kamarádka je stále v autě, nezaváhal vrhl se ihned znovu pod hladinu. Dostat se k dívce bylo opravdu těžké, nakonec se mu to podařilo ze strany od řidiče i přesto, že mu to znesnadňovaly airbagy.

„Chytil jsem ji za ruku a prudce trhnul“

„Vynořil jsem se, abych se nadechl, a rychle si uvědomil, že musím kamarádku rychle zachránit. Potopil jsem se znovu a odepnul jsem jí bezpečnostní pás,“ popsal dramatickou záchranu života odvážný David. Chtěl kamarádce pomoci stůj, co stůj. „Chytil jsem ji za bezvládnou ruku a prudce trhnul, abych ji z auta dostal. I za cenu, že jsem jí mohl ublížit. Hlavně jsem jí chtěl zachránit život,“ dodal mladý hrdina.

Díky tomu, že David nezaváhal a tak rychle jednal, Kristýna H. je dnes naživu a nemá žádné trvalé následky. Poté, co ji totiž dostal z vody na břeh, přivolaným záchranářům se jí resuscitací podařilo oživit. Za svůj čin si mladík vysloužil ocenění Gentleman silnic. „Na silnicích se může stát ledacos, ale takto odvážně se nezachová každý, ocenění je v pravých rukách,“ prozradila ředitelka projektu Ivana Buriánková.

Předávání se zúčastnila i Kristýna s maminkou. Obě se shodly, že Davidovi budou navždy vděčné. A jsou rády, že dostal takovéto ocenění.