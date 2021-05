Policisté zachránili život ženě ve Veselí nad Lužnicí. Ta se v hořící chatě nadýchala zplodin a upadla do bezvědomí. Z domu ji vynesli ještě před příjezdem hasičů a začali s oživováním.

Ženu z chatové oblasti Krkavec probudilo praskání a silný dým vycházející z patra chaty. Zavolala proto na tísňovou linku a sama se pokusila požár uhasit ručním hasícím přístrojem. Jenže se zřejmě nadýchala zplodin a upadla do bezvědomí. Díky duchapřítomnosti policistům, kteří dorazili na místo jako první, však přežila.

Dvoučlenná hlídka totiž na místě zjistila, že je kolem chaty cítit kouř. Nikde se však nesvítilo a oheň nebyl vidět. „Proto obešli chatu, nalezli pootevřené okénko a poté zjistili, že v chodbičce chaty leží nějaká žena. Vstoupili tímto okénkem dovnitř, poté odemkli a ženu vynesli ven,“ uvedl policejní mluvčí Milan Bajcura.

„Ta zjevně nejevila známky života. Jeden z kolegů začal s oživováním a druhý doběhl do služebního vozidla pro defibrilátor AED,“ dodal s tím, že se naštěstí ženu podařilo oživit a nebylo nutné použít defibrilátor. „Zřejmě se nadýchala zplodin a kdyby ji nevynesli, tak by se pravděpodobně udusila,“ uzavřel mluvčí. Ženu si následně převzali do péče záchranáři.

Hasiči následně zjistili, že ohnisko požáru bylo v patře chaty. Způsobila ho pravděpodobně technická závada. „Požár hasiči okamžitě uhasili. Silně zakouřenou chatu odvětrali, závěrečný průzkum pak provedli termokamerou. Žádná další ohniska se již nepotvrdila,“ popsala mluvčí hasičů Vendula Matějů.