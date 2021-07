Stačilo málo a „vyklízení“ starého nábytku skončilo tragédií. Mesut Duran z Turecka se chtěl zbavit staré pohovky, ale zřejmě se mu nechtělo snášet ji dolů. Vyhodil ji proto z okna ven! V tu chvíli šla ale kolem jeho sousedka. Kdyby vyšla z domu jen o pár sekund později, mohlo to skončit tragicky.

Drama se odehrálo na ulici v tureckém Istanbulu. Muž, který se podle médii jmenuje Mesut Duran, byl podle britského deníku Daily Mail příliš líný na to, aby odklidil svůj starý gauč bezpečně po schodech. Rozhodl se proto, že ho vyhodí z okna ve třetím poschodí. Vyklízení starého nábytku však málem skončilo tragicky. Ve chvíli, kdy muž bezohledně vyhodil nábytek ven, šla kolem jeho sousedka. Gauč přistál doslova pár centimetrů od ní!

Žena se vyděšeně ohlédla, co se přihodilo, když slyšela ránu a dívala se na svého souseda do okna. Muž se však bránil, že ve chvíli, kdy se rozhodl vyhodit gauč, nikdo se na ulici nenacházel. „Rozhodl jsem se, že je to v pořádku, vyhodit starý gauč oknem. Moje sousedka vyšla z budovy ve chvíli, kdy jsem pohovku vyhodil ven. Téměř na ni spadla. Byla vyděšená. Byl jsem také v šoku, když najednou vyšla z budovy. Mohla zemřít. Téměř jsem ji zabil,“ komentoval svůj čin Mesut.

