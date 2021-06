Češi často vyráží do Turecka za nákupy. Míří za levným oblečením, speciálním kořením i za kávou a cukrovinkami. Na místních trzích se dá sehnat v podstatě cokoliv, nesmíte ale zapomínat na váhový limit zavazadla a také na případné clo. Zjistili jsme pro vás, kolik si toho můžete vzít domů, ale také to, jak si správně a co nejlépe usmlouvat cenu.

Všechny druhy oblečení a doplňků, elektronika, cukrovinky, čerstvé ovoce i zelenina, koberce, nádobí, ale i šperky. To nabízí známé turecké trhy. Redaktorka Blesk Zpráv navštívila trhy ve městě Manavgat v turistické destinaci Alanye. Ačkoliv jsou mnohem menší než nejznámější Grand Bazaar v Istanbulu, pořád zde můžete strávit i půl dne.

Pevné ceny neusmlouváte, šikovní si domluví i dárek

V Turecku se dá opravdu levně nakoupit vše, je ale dobré vědět že ve velkých obchodních centrech jsou ceny pevně dané. Místy i na trzích. Tam, kde najdete cedulku, se nesnažte smlouvat. Kde ale žádnou nenajdete, tam se automaticky nabízí zeptat se, kolik vámi vybraná věc stojí.

Smlouváním Turci žijí. Baví je se s vámi dohadovat, předhazovat velké ceny a vymlouvat se na početnou rodinu. Tento druh obchodování není nic pro slabší povahy. Někoho může omrzet i samotné lákání do krámku. Obchodníci na vás pokřikují všemi jazyky, a že se jich naučili hodně. Uslyšíte angličtinu, turečtinu, ruštinu, polštinu i češtinu. Nezřídka kdy tak na nás zavolali i „Ahoj“ nebo i „Zadarmo“.

Zadarmo ale dostanete máloco, tedy pokud nejste ve smlouvní opravu mistr. Nám se podařilo při nákupu získat nějaký ten dar. A jak takové smlouvání může fungovat? Dejme tomu, že si vyhlídnete tabák do vodní dýmky. Za tu chtěl obchodník 75 tureckých lir, a tedy v přepočtu 180 korun - jedna turecká lira je asi 2,5 koruny.

Tato cena je ovšem nesmyslná, což věděl i samotný obchodník. Zkusili jsme tak navrhnout 40 lir. Začalo lkání nad tím, že „jej zabíjíme“ a že „zruinujeme jeho rodinu“. Vše samozřejmě myšleno s nadsázkou a s úsměvem. Zkusil tak navrhnout 55 lir. I to nám ale přišlo moc. Vyhlídli jsme si tak zdobenou mísu, dle slov obchodníka za 80 lir. Navrhli jsme tak obojí za 100 lir, což nám přišlo velmi málo a očekávali jsme odezvu. Netrvalo dlouho a za 110 lir a s „dárkem od cesty“ jsme pochodovali dál.

Lokální bazar v tureckém městě Alanya | Blesk - Nikola Forejtová

Oblečení do 250 korun, káva za 30

Buďte ale obezřetní. Tamní delegát nám poradil, abychom nejdříve prošli co největší část trhů a až poté se vrátili do obchůdku, který se nám nejvíce líbil. Pokud oslovíte co nejvíce lidí, dokážete si i domyslet slušnou cenu.

Nicméně jsme vypozorovali, že za pytlíček turecké kávy dáte kolem 10 lir, za půl kila čaje kolem 40 lir a za balení cukrovinek kolem 10 lir. Známé turecké skleničky na černý čaj i se samotný čajem dokážete sehnat za 30 lir. Čím dražší, tím většinou hezčí a nejspíše i kvalitnější.

Velká řádka lidí ale do Turecka míří kvůli oblečení. Jako i Věra a Ivana, kterou Blesk Zprávy potkaly už na českém letišti. „Chceme si koupit kabelku a boty, ty trhy mají excelentní,“ uvedly. Valná většina krámků proto prodávala právě trička, kalhoty, šaty, šátky apod. Takové spodní prádlo je zde asi nejlevnější. Desatery trenýrky seženete za 100 lir, a tedy za 25 korun jedny.

Na místních trzích můžete málokdy platit kreditní kartou, připravte si tak hotovost. Platit můžete v eurech a právě v tureckých lirách. Peníze seženete buď už doma nebo i v samotném Turecku. Bankomaty jsou na ulicích a ve větších obchodních centrech. Pozor ale při výběru, bankomat si odečte 4-8 procent navíc z vybrané částky.

Turecké město Alanya | Blesk - Nikola Forejtová

Připomínáme, že do obchodních center a některých krámů potřebujete HES kód v digitální nebo tištěné podobě, ten dostanete poté, co vyplníte příjezdový formulář do země. Prokazujete jím svou bezinfekčnost.

Můžete si připlatit za kufr, volejte ale předem

Je dobré ale myslet na to, že vaše zavazadlo není nafukovací a musíte myslet i na váhový limit. „Většina našich klientů do Turecka cestuje se společností Smartwings. Ta má váhový limit do 23 kilogramů. Pokud si ale více než 36 hodin před odletem připlatíte u CK 25 eur, navýší se limit na 32 kilogramů,“ informuje Blesk Zprávy mluvčí cestovní agentury INVIA Andrea Řezníčková. Pokud ale váhu překročíte a všimnete si toho až na letišti, zaplatíte 35 eur.

Řezníčková dodává, že pokud si chcete jedno zavazadlo přikoupit a oznámíte to více jak 36 hodin před odletem, také vás to bude stát 25 eur. Méně jak 36 hodin před odletem zaplatíte 35 eur a pokud to bude až u odletové brány, zaplatíte i 45 eur.

„Nezapomínejte, že cena vyváženého zboží z Turecka nesmí převyšovat 300 eur, jinak zaplatíte clo + DPH + spotřební daň. A v případě, že jej nepřiznáte, tak i pokutu,“ upozorňuje pak celní správa. Myslete tak na to v případě, že se na trzích rozšoupnete.