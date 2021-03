Rychlostní silnice v turecké provincii Bursa se v pátek stala dějištěm obrovské nehody, kterou zachytily i kamery. Kamion ve velké rychlosti vjel do pomalu jedoucí kolony aut a zastavil se až po desítkách metrů.

Video Kamion vlétl do kolony: vrážel do aut jako koule do kuželek. - Reuters