Slovenská policie obvinila dvě osoby z jihu země, které údajně vylákaly do Česka pod příslibem zaměstnání mladou ženu a nutily ji poskytovat sexuální služby. Získané peníze jim oběť musela odevzdávat.

Policie uvedla, že obviněná dvojice pod záminkou nalezení práce v Česku odvezla šestadvacetiletou ženu ze Slovenska do Teplic, kde ji ubytovala v rodinném domě. Následně ji nutila vyhledávat v ulicích města klienty a poskytovat jim sexuální služby. O případu informovala mluvčí slovenského policejního prezidia Denisa Bárdyová.

Vydělané peníze musela žena odevzdávat zmíněné dvojici, která se tímto způsobem podle policie obohatila o 300 000 českých korun. Obviněný sedmatřicetiletý muž a o pět let mladší žena čelí stíhání pro podezření z trestného činu obchodování s lidmi. Za to jim hrozí trest až 12 let vězení.