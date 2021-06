Recidivista Rostislav P. vyšel z věznice, ale svobody si užil jen velmi málo, přesně 41 dní. Pak měl podle soudu ve sprše znásilnit vlastní sestru, i když jevila jednoznačný odpor. Soud ho za to poslal na sedm let do vězení, ale muž se odvolal.

Ve čtvrtek to byl přesně rok, co Rostislav P. (37) byl v Chomutově u své sestry na návštěvě. Vše se pak zvrtlo v šílené drama! V koupelně jí totiž měl znásilnit.

Znásilnění podle serveru Deník.cz proběhlo orálně i koitálně. A to i přesto, že ho o čtyři roky starší sestra kopala a odstrkávala s tím, že sex mít nechce. „Zasloužíš si to, když jsi mi za 14 let neposlala do vězení dopis,“ řekl údajně své sestře.

Mělo k tomu dojít v koupelně

Obžaloba v textu popisuje, co všechno se v koupelně odehrálo: „Rostislav P. 16. června 2020 kolem poledne během návštěvy v bytě vešel za sestrou do koupelny, kde se sprchovala. Přitiskl ji nahou k sobě s tím, že chce vložit svůj pohlavní úd do jejích úst. Když začala křičet, vyhrožoval jí zabitím a tlačil na záchod vedle koupelny, kde ji posadil na mísu se sklopeným prkénkem. Přes její odpor, brek a prosby jí vsunul pohlavní úd do úst. Pak ji zatáhl zpět do koupelny, posadil na pračku a přes její opětovné prosby ji oběma rukama roztáhl nohy a vykonal soulož.“

Známá firma

Známý recidivista svou vinu ale od začátku odmítá. Proti němu ale stojí poměrně kvalitní důkaz, který ho usvědčil – stěr z pochvy ženy. Ta totiž, ihned po znásilnění, šla ke gynekologovi. „Že došlo k souloži, je naprosto jednoznačně prokázáno,“ uvedl soudce Martin Majchrák s tím, že se uvažovalo o dobrovolnosti styku. Dodal, že kdyby šlo o dobrovolný sex, nešla by pak napadená na policii.

Soudce ho za sexuální útok poslal na sedm let do vězení, ale Rostislav se odvolal. „Mně se jedná o těžké roky za něco, co jsem neudělal. Nevím, proč má sestra řekla takovou prasárnu,“ prohlásil. Bude se tak čekat na konečné slovo vyšší instance. A tu dobu si chtěl odsouzený užít na svobodě, zaručit se za něj chtěla i sestra. Soudce to ale odmítl. A tak zůstane ve vazbě.

Podle Majchráka nemůže na svobodu proto, aby nepokračoval v jiné trestné činnosti. Problémy dělal už i ve vazbě, musel být přeložen z Litoměřic do Teplic. Pro tamní soudce a policisty je navíc známou firmou, souzen byl už devětkrát, mimo jiné za loupež či vydírání.