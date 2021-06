Vrah novinářky, recidivista Petr M. je zřejmě nenapravitelný. Ve věznici ve Valdicích, kde si odpykával trest za další zločiny, podle soudu pořezal spoluvězně a několik dalších vydíral. Ve vězení si tak má pobýt o dalších 13 let déle.

Vše začalo počátkem 90. let. Tehdy se čtyřiadvacetiletý Petr M. potkal v baru s mladou jednadvacetiletou novinářkou Telegrafu Michaelou P. Později ho pozvala k sobě domů. Místo sblížení, které čekala, přišla brutální smrt.

Petr M. ji čtyřikrát bodl do krku a poté ji uškrtil kalhotkami. Z domu pak ukradl elektroniku. Později byl odsouzen k dvacetiletému trestu ve vězení, ten mu ale pražský vrchní soud zkrátil o pět let. V roce 2008 vylezl z basy ven. O pár let později se ale hned vrátil.

Napadl hosta v baru

Po propuštění se státní zástupci shodovali na tom, že se za mřížemi Petr M. nenapravil. Pak 29. prosince 2012 v Dunické ulici v Praze 4 opilý napadl v restauraci jiného hosta. Opakovaně ho mlátil do hlavy pěstmi, zlomil mu nos a kosti v obličeji. Muž pak spadl na zem a udeřil se do hlavy. Jenže tak silně, že si vážně poranil mozek. Petr M. v klidu odešel. Muže pak do nemocnice v kritickém stavu převezla záchranná služba do nemocnice.

Po půl roce zemřel

Zraněný muž v nemocnici ležel až do října 2013, kdy na následky těžkých poranění zemřel. „Po celou dobu hospitalizace dýchal pouze s podporou plicní ventilace, nebyl schopen přijímat potravu ústy, živen byl pouze nitrožilně, neudržel moč ani stolici, měl zavedený permanentní močový katetr, měl ochrnuté pravostranné končetiny. Vědomí měl sice zachovalé, avšak nemluvil a nerozuměl," popisovala tehdy obžaloba.

Za „těžké ublížení na zdraví“ byl Petr M. odsouzen k čtrnáctiletému trestu. Putoval rovnou do nejpřísnější věznice v České republice – do Valdic. V 90. letech se uvádělo, že je muž agresivní a egocentrický. Trpěl alkoholismem ve třetím stádiu. Experti doufali, že se vzhledem k jeho inteligenci napraví. To se ale opět nestalo.

„Ven už stejně nevyjdu.“

Nenapravitelného vraha pravděpodobně čeká další dlouhý pobyt v nejpřísněji střežené věznici v republice. Soud v Hradci Králové muži uložil dva tresty. Ten první je souhrnný trest 14 měsíců ve věznici s ostrahou. Informoval o tom web iDnes.cz

Trest má být za to, že údajně donutil slabšího spoluvězně k tomu, aby si pořezal žiletkou předloktí, a za to, že v noci v září roku 2018 měl pořezat na záchodě jiného spoluvězně. Soud to vyhodnotil jako těžké ublížení na zdraví.

„Bitím poškozeného přiměl, aby s ním šel na WC a vzal si břit z holítka. Donutil ho, aby si sedl na mísu a natáhl před sebe ruku. Poškozený to ze strachu učinil a obžalovaný ho řízl do pravé loketní jamky,“ uvádí se ve spisu.

Rozsudek není pravomocný, obžalovaný i státní zástupce si nechali lhůtu na odvolání. „S obviněním souhlasím, doznávám, co je v obžalobě, ale nesouhlasím s právní kvalifikací,“ prohlásil vězeň před soudem. Je prý smířen i s tím, že se z vězení asi už nikdy nedostane.