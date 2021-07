Už tři dlouhé roky strávila česká občanka Tereza Hlůšková (25) v pákistánských kriminálech kvůli pašování heroinu. Své naděje vložila do rozhodnutí odvolacího soudu a možná v duchu přemítá, jak se to všechno mohlo stát.

Zhruba ve stejné době se ozvala také její jmenovkyně Tereza, která dříve trávila mnoho času s Tereziinou kamarádkou Simonou. Právě s odvoláním na Simonino vyprávění popsala, jak se nešťastná Tereza vůbec dostala na scestí a na Simoně samotné nenechala nit suchou!

Z deště rovnou pod okap

„Tereza byla strašně nádherná holka, hodná, ale až tak moc blbá, že se nechala zatáhnout do Simoniných intrik a začala s ní šlapat. Potom řekla, že už nechce roztahovat nohy, že ji to ničí, a začala převážet drogy,“ prohlásila podle Expresu.

Ať už Tereza Hlůšková zamířila do Pákistánu kvůli focení, které jí mělo vynášet v přepočtu přes 80 tisíc korun týdně, anebo tam odjela, jak později tvrdila soudu, studovat tamní kulturu, je zřejmé, že tam neměla právě na růžích ustláno.

„Přiletěly tam (..), tam je zavřeli do nějakého hnusného baráku, odkud nemohly vycházet. Měly tam být asi dva týdny. Nosili jim tam jídlo a holky byly zavřené spolu v ložnici. Simona to tehdy popisovala dost drsně,“ popsala pro Expres Terezina dvojnice s tím, že „jednou se jim tam ucpal záchod a ony na něj nemohly dále chodit“. „Všude to tam smrdělo výkaly a celkově to pro ně bylo dost psychicky náročné,“ doplnila.

Třikrát tam a dvakrát zpátky

Simona opustila Pákistán bez potíží. To se ale nedá říct o Tereze Hlůškové, kterou celníci zadrželi 10. ledna 2018 na mezinárodním letišti v Láhauru. V kufru, o kterém tvrdila, že není její, pak nalezli bezmála 9 kilogramů heroinu. Pákistánský soud jí za to vyměřil 8 let a 8 měsíců ve vězení, s tím se ale Tereza odmítla smířit. S pomocí nového advokáta Navída Básira doufá přesvědčit soud, že je jen nevinnou obětí nešťastné souhry okolností.

Tomu ale příliš nenasvědčují slova její jmenovkyně. „Bylo to tak, že Tereza drogy pašovala, ano, to všichni víme. Nebo spíš vím to já a ví to lidi v Uherském Hradišti a na Moravě,“ prozradila a dodala, že mladá pašeračka se tím prý vůbec netajila. Podle jiné kamarádky citované Expresem do Pákistánu zamířila celkem třikrát. Z poslední cesty za dobrodružstvím a ziskem se zatím mladá Češka nevrátila.

Žalobce pro ni chce doživotí!

Zatímco Tereze teď nezbývá, než doufat, že obměkčí soudce, na druhé straně barikády zbrojí státní zástupce Aftab Ahmed, který se už dříve nechal slyšet, že soud neposuzoval její případ dostatečně přísně. „Chtěl bych, aby jí soud udělil maximální trest, tedy odnětí svobody na doživotí s dolní hranicí trestní sazby 25 let. Jde o závažný zločin pašování heroinu a Tereza dostala trest jako by u sebe měla pouze surové opium,“ prohlásil žalobce ve službách Pákistánu.