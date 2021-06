Benjamina Nicolase Daviese z Eastfieldu ve Scarboroughu všichni znali jako usměvavého, loajálního a přátelského muže, který miloval box. „Pro kohokoli by udělal cokoli. Byl velmi, velmi starostlivý. Zdálo se, že mu záleželo víc na ostatních než na sobě,“ uvedl jeho bratr Jon pro web Examiner Live s tím, že měl skvělý smysl pro humor a nakažlivý úsměv. Bratr James dodal, že Benjamin, kterému blízcí říkali Bunny, měl srdce ze zlata.

Navštěvoval tamní tělocvičnu, kde pilně trénoval box, ovšem uvnitř sebe bojoval se svými démony. Dlouhodobě měl těžké deprese, nad nimiž se snažil zvítězit, ale marně. Dokonce vyhledal i odbornou pomoc, ale podle jeho matky Geraldine mu to nikdy nepomohlo. Pět let byl bez práce a přibral na váze. Rodina ho prosila, aby se přestěhoval zpět k nim, to ale odmítal.

Během lockdownu pil dennodenně

Již v minulosti se snažil deprese zahánět alkoholem, ale během lockdownu, kdy prožíval nejtěžší chvíle v životě, pil takřka na denní bázi. „Jeho sebeúcta byla tak nízká, ale nikdy by nepožádal o pomoc. Lockdown se na něm opravdu podepsal,“ uvedla jeho máma. „Viděla jsem, že se snaží. Jen chtěl všechno zablokovat. Opravdu jsem mu chtěla jít pomoci, ale nemohla jsem kvůli pandemii,“ dodala.

Koncem února se rodině vůbec neozýval. Rozhodli se proto, že kontaktují policii s žádostí, aby ho šla do bytu zkontrolovat. Strážci zákona vtrhli dovnitř a našli Benjamina bezvládného ležet na zemi. Kolem něj byly prázdné lahve vodky. Koroner později uvedl, že zemřel na akutní otravu alkoholem. „Můj syn chtěl jen pomoc. Křičel o ni,“ uzavřela jeho máma.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.

