K sexuálnímu zneužívání mělo docházet v unibuňce v okrajové části blíže neurčené obce na východě Slovenska. Podle informací televize JOJ v unibuňce celá rodina bydlí. Zasáhnout musela policie i sociálka.

Dívka měla před otcem utíkat k sousedům a postupně přestávala chodit do školy.

Pro televizi se k případu vyjádřila dívčina matka, která porodila dvanáct dětí a s obviněným nyní čeká ještě další. „I synové tam byli. Ale nic jsem neviděla, jen jak ji tahá a ona křičí,“ vyjádřila se žena.

Manžel byl prý zpočátku slušný, ale zřejmě během toho, co byla žena půl roku ve výkonu trestu, začal dceru zneužívat. „Ano, je to její otec. Ale člověk neviděl, že je takový. Byl slušný, i čistotný, pomáhal mi. Všechno bylo v pořádku, ale tohle už se mi nelíbilo, s vlastní dcerou...“ uvedla pro televizi matka.

Otec byl umístěn do vazby, v případě odsouzení si může jít sednout na 12 let. „Na obviněného ze zločinu sexuálního násilí byla uvalena vazba na základě důvodné obavy, že by mohl prchnout nebo se skrývat, aby se vyhnul trestu. A také by mohl pokračovat v trestné činnosti,“ konstatovala mluvčí soudu Ivana Petrufová.

Mám ho ráda

Matka dívky se ale muže i tak bojí. „Já když si pomyslím, že ho pustí... Já se zhroutím. On nás tu pozabíjí, až přijde,“ uvedla matka, která ale prý má muže stále ráda.

„Mám ho ráda, on vychovával a všechno, ale toto už je moc, co mi provedl s dcerou,“ uzavřela.