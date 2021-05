Češka Tereza Hlůšková (25) si v pákistánském vězení odpykává více než osmiletý trest. Stále však neztrácí naději a doufá, že ji soud obvinění zprostí. V červnu by se konečně mohla dočkat vytouženého odvolacího řízení, na které už čeká skutečně velmi dlouho. Nyní ji alespoň potěšil dárek od paňdžábského předsedy vlády. Podle zdroje Blesku si navíc našla nový opravdu zajímavý koníček, kterým si krátí dlouhé chvíle za mřížemi. Navrhuje oblečení!

Celý kolotoč pro mladou Češku začal 10. ledna 2018. Na letišti v Láhauru, odkud chtěla letět do Spojených arabských emirátů a následně do Irska, byla zadržena celníky. Přestože se jí podařilo dostat přes dvě letištní kontroly, skončila v poutech. V jejím kufru bylo totiž devět kilo heroinu.

Byla odsouzena k osmi letem a osmi měsícům ve vězení, ale s trestem se odmítá smířit. Už roky se snaží dosáhnout toho, aby bylo projednáno její odvolání, a za tu dobu vystřídala hned několik právníků. V tom, aby znovu stanula před soudem, jí však brání nejrůznější skutečnosti. A nepomohla ani koronavirová krize. Odvolací řízení už mělo proběhnout několikrát, nakonec však bylo vždy odloženo.

Nyní už se pohledná blondýnka snad konečně dočká. Soud konečně přijal její žádost a řízení by mělo proběhnout v polovině června. Zda se tak skutečně stane, však zatím není jisté. K tomu, že se daly věci do pohybu, však Tereze zřejmě pomohla poslední výměna právníků. „Za dva roky její bývalý právník nedosáhl rozhodnutí o odvolání. Selhal a Tereza se na něj rozzlobila. Tereza nyní vkládá naděje na propuštění do Navída Básira,“ uvedl dříve pro Blesk pákistánský novinář Alí Aršád s tím, že Navíd je právník, který má bohaté zkušenosti s drogovými případy.

Dárek od předsedy vlády

Alespoň malou radost udělal Tereze nečekaný dárek od předsedy vlády pákistánské provincie Paňdžáb. Ten totiž u příležitosti muslimského Svátku přerušení půstu daroval vězeňkyním nové oblečení.

„Tereza obdržela pěkný dárek od paňdžábského předsedy vlády Usmana Bazarda. Ten kvůli pracovním závazkům nemohl jít sám do vězení, ale poslal svou asistentku, aby dárky vězeňkyním rozdala,“ řekl Blesku Aršád s tím, že Češka za dárek poděkovala a chystá se oblečení nosit po svém propuštění. Doplnil také podrobnosti o tom, jak si mladá blondýnka krátí dlouhou chvíli za mřížemi. „Tereza také začala ve vězení navrhovat oblečení,“ prozradil novinář.