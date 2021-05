Ve Zlínském kraji se pohybuje podvodník, který cílí na seniory. Jednu seniorku se pokusil okrást, ale nakonec mu to nevyšlo. O pár dní dříve v Halenkovicích okradl seniora o osmdesát tisíc korun. Policie varuje před podobnými podvodníky.

Policisté ze Zlínského kraje vyšetřuje dvě oznámení. V jednom případě se jedná o okradení seniora a v druhém o pokus o krádež. V obou případech patrně figuruje jeden a ten samý člověk. K prvnímu okradení mělo přijít v pondělí.

Neznámý muž přišel k seniorovi v Halenkovicích nedaleko Napajedel. Do domu vstoupil díky otevřeným dveřím, v ložnici ve skříni seniorovi ukradl 80 tisíc korun. Zloděj šel za staříkem do kuchyně a tady ho požádal o kontakt na jeho syna. Muž mu ho předal, syn až o několik dní později přišel na to, že se jeho otec stal obětí krádeže.

K dalšímu případu došlo ve středu ve Zlíně, konkrétně v číst Prštné. Kolem poledne tady na seniorku (92) skrze plot zavolal muž, žena pracovala na zahradě. Řekl jí, že jde zkontrolovat stav elektroměru. „Když ho dovedla k domu, poslal ji pro doklady a hned šel za ní dovnitř do domu. Ve vstupu dovnitř mu žena zamezila a řekla mu, ať to řeší s její dcerou, která je majitelkou nemovitosti. Díky její duchapřítomnosti se jí nic neztratilo,“ popsala mluvčí policie Monika Kozumplíková.

Buďte obezřetní, varuje policie

Podobných případů, kdy podvodník či podvodníci okradli seniora, je nespočet. Policie proto varuje seniory před obezřetností. Důležité je si podobné lidi nepouštět domů.

„Podvodníci používají různé druhy legend a záminek, pod kterými se chtějí dostat do domu. Obecně platí, že pokud člověka neznáte, nedovolte mu vstoupit do svého domu. Nejbližší rodinné příslušníky žádáme, aby svým rodičům či prarodičům vysvětlili, že není nutné mít doma větší obnos peněz, plně postačí peníze pro běžnou spotřebu,“ dodala Kozumplíková.