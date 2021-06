Je 1. června 1962 a v izraelské Ramle je krátce po půlnoci popravena nacistická zrůda jménem Adolf Eichmann. Podobně jako roky před ním i K. H. Frank se do svého konce drží historky, že jenom plnil rozkazy a byl pouhých úředníčkem. Jako takový ostatně před soudem i vypadal. Jednání proběhlo během několika týdnů krátce poté, co ho Mosad vypátral v Argentině a unesl ho odsud.

Adolf Eichmann je jedno z těch známějších jmen hrůz druhé světové války. K nacistům se přidal už v roce 1933, kdy podstoupil základní výcvik. V žebříčků hodností stoupal překvapivě rychle, nakonec byl pověřen vystěhováním Židů z území Třetí říše. Jenže žádná země uprchlíky nechtěla přijmout, a tak došlo ke konečnému řešení...

A byl to opět Eichmann, který dostal důležitý úkol - tedy přesuny Židů do koncentračních táborů. Zde byli Židé vražděni jednotkami SS, z čehož se prý Eichmannovi udělalo špatně, když toho byl svědkem. Ani využití výfukových plynů se mu nezdálo. Spokojen byl až s Cyklonem B a plynovými komorami. Byl to ale on, kdo nařídil přednostní vyvraždění židovských dětí nebo později i pochody smrti.

Video Nacistickou bestii Mosad unesl z Argentiny: Eichmann nařídil přednostní vraždy židovských dětí i pochody smrti - Mall TV

Po válce ale musel utéct, přesunul se z Maďarska do Prahy, pak do Hamburku a nakonec do Argentiny, která byla pro nacisty doslova rájem. Pod jménem Ricardo Klement zde mimo jiné choval králíky. Izraelská tajná služba po něm roky pátrala, nakonec ho našli právě v Buenos Aires a jednoho dne ho po šarvátce nacpali do auta a odvezli do konspiračního bytu. Eichmann se zde doznal ke své identitě.

Mosad ho pak letadlem tajně transportoval do Izraele a postavil před soud. Únos ale vyvolal ohromný skandál, protože Mosad akci provedl bez souhlasu Argentiny. Eichmann byl souzen po čtyři měsíce, kdy tvrdil, že jen vykonával rozkazy. Trestu smrti neunikl. 1. června ho oběsili krátce po půlnoci. Dodnes jde o jediný trest smrti vykonaný civilním soudem v dějinách Izraele.