Do útulku Unie vzájemné pomoci lidí a psů na východě Slovenska se v úterý přivalila velká voda a zaplavila kotce. Zaměstnanci nebohá zvířata zachraňovali jen měsíc poté, co útulek otevřel novou moderní karanténní stanici.

Necelý měsíc po zprovoznění další části areálu psího útulku UVP v obci Haniska na Košicku se do kotců přiřítila povodeň. Novou karanténní stanici útulek vystavěl z peněz anonymního dárce, nyní ale bude muset projít obnovou po velké vodě.

Zaměstnankyně Marianna Závatzká (35) pro web deníku Nový Čas uvedla, že stoupající hladinu potoka sledovali už od od úterní 11. hodiny dopoledne, zvířecí osazenstvo pak zachraňovali velmi narychlo a v neustávajícím dešti.

Voda zaplavila 6 kotců s 12 psy, výběhy i kotce pro štěňátka. Pracovníci pejsky v časové tísni přesunuli do provizorního útočiště, kde se podle jejich slov museli hlavně postarat o to, aby spolu nebyli pejsci, co se nesnášejí.

Útulek musel své brány dočasně uzavřít pro všechny zájemce o venčení i odnos pejsků. Nejen proto, že teď mají pracovníci plné ruce práce, ale také protože pod vodou skončila i příjezdová cesta, kde by návštěvníci mohli snadno přijít k úhoně, stejně jako auta – pro bahnitou vodu nejsou na cestě vidět výmoly a nerovnosti.

„Šlo nám hlavně o to, abychom pejsky dostali do bezpečí. Zaplavilo to tři čtvrtiny areálu,“ doplnila Závatzká.

Po opadnutí vody se začnou sčítat škody. „Předpokládáme, že to mohou být stovky eur (tisíce korun),“ odhadla Závatzká. Útulek spolehá na pomoc soucitných lidí, kteří mohou poskytnout deky, plachty, koberce i krmení pro chráněnce jako granule, maso, rýži nebo těstoviny.

Kvůli poloze blízko u potoka mají v útulku problém s vodou v areálu několikrát do roka, na jaře i po dlouhotrvajících deštích.