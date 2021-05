Před více než 5 lety se na plovárně v Banské Štiavnici stala obrovská tragédie. Na začátku prosince 2015 malý Honzík po plaveckém tréninku dováděl spolu s ostatními kamarády. V rámci hry vlezl do výpusti bazénu, kde dle bezpečnostních nařízení měla být namontována mříž. V úzké průrvě se na několik minut zasekl a i když ho vytáhli, druhý den vážným zraněním podlehl.

Prokurátor vznesl obžalobu ve věci obecného ohrožení na jednatele bytové správy, pod kterou plovárna patří. Za konkrétní viníky jsou považováni údržbář Josef a vedoucí Denisa. První jednání u soudu se uskuteční v červnu. Jankovi rodiče Margita (43) a Ján (47) by měli už nejraději všechno za sebou, avšak nedávno od městských představitelů obdrželi nečekanou ránu pod pás.

Před rokem a půl se městští zastupitelé schválili návrh na vyplacení nemajetkové újmy v přepočtu dva miliony korun. Nyní však rodině přišel dopis, v němž město navrhuje vyplatit pouze polovinu z dohodnuté částky. Hlavním důvodem je údajné spolu zavinění ze strany nezletilého. „Takže to je synova vlastní vina? Nové rozhodnutí je absolutně nemorální a mimo chápání zdravého rozumu,“ pláče matka Margita na stránkách slovenského deníku Nový čas.

Janko byl vymodlené děťátko, jelikož se Margitě nedařilo několik let otěhotnět. „Když to vyšlo, dali jsme svému synkovi všechno. Byl velmi chytrý, sportovně zdatný a skvěle se učil. Dávali jsme na něj stále pozor,“ říká maminka. Spolu s manželem si pro syna přejí pomník, který chtějí zaplatit z odškodného. Původní částka měla být městem dle dohody vyplacena postupně v průběhu tří let.

Nyní se mají právníci obou stran znovu setkat a pokud nedojde k dohodě, rodina bude muset u soudu obhájit chlapcovu nevinu. „Mě zaráží, že nedokáží přijmout svou vinu. Nikdy se nám z města neomluvili a nepodali pomocnou ruku,“ dodává Margita, která je vděčná své rodině a všem svým přátelům za finanční, ale hlavně morální podporu.

Novináři oslovená dětská psycholožka Gabriela Herényiová se jednoznačně zastává pozůstalých: „V tomto případě ani dospělý a natož desetileté dítě si nemůže uvědomit možné nebezpečí. Dítě je zvědavé a zajímá ho, co kde je. Ta díra měla být zajištěna. Chyba je na straně plovárny.“