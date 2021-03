Tragédie se stala v sobotu v anglickém městě Newbury v hrabství Berkshire. Malý Dylan Milsom tam se svou mámou Shelley Nardiniovou krmil kachny, když zničehonic spadl do plavebního kanálu, kde ho smetl proud. Jeho máma za ním skočila, aby ho zachránila, ale bylo už pozdě.

Obyvatelé města Newsbury v anglickém hrabství Berkshire nosili květiny a zapalovali svíčky u plavebního kanálu, kde tragicky zahynul Dylan Milsom. Tříletý chlapec se tam při procházce zastavil se svou maminkou Shelley Nardiniovou a společně tam krmili kachny.

A právě tam také došlo k tragédii. „Na našich procházkách Dylan skákal do kaluží, běhal bahnem a šplhal po každém pařezu, který našel! Z malého mostu jsme házeli do řeky tyčinky a krmili jimi kachny,“ zavzpomínala na společné procházky zdrcená Shelley pro britský deník The Sun. Máma se v zoufalství vrhla za svým synem a snažila se ho zachránit.

„Je to děsivá nehoda, krmil kachny se svou matkou a prostě spadl dolů. Skočila za ním a pokusila se ho zachránit,“ uvedl náhodný svědek tragédie. Sestra Shelley Claire uvedla, že už ale nemohla nic dělat. Chlapce strhl silný proud. Na místo byla přivolána lékařská pomoc, ale záchranáři nemohli nic jiného, než konstatovat smrt.

„Chtěli bychom jim poděkovat nejen za jejich nesmírnou odezvu a neutuchající snahu udělat vše proto, aby našeho chlapce zachránili,“ vzkázali rodiče záchranářům.Případem se začala zabývat policie, která smrt vyšetřuje jako nehodu.

Smrt malého chlapce zasáhla celé město a obyvatelé začali podepsiovat petici, aby u kanálu byla postavená silná bariéra, která by mohla pomoci předejít dalším tragédiím. „Doufám a modlím se, aby už nikdo další neutrpěl tak strašnou ztrátu,“ uvedla teta Dylana Claire. Petici již podepsalo několik tisíc lidí. Rodina chlapce popisuje jako veselého rošťáka, který miloval sbírání kamínků a jízdu na kole.

