Smrtící injekci v roce 2017 dostal Ledell Lee. Jednapadesátiletý muž byl odsouzen k trestu smrti za vraždu Debry Reeseové. Do posledního okamžiku však tvrdil, že vraždu nespáchal a zabijí nevinného člověka. Po čtyřech letech nové důkazy ukázaly, že Lee byl zřejmě opravdu nevinný! Jeho DNA nebylo nalezeno na vražedné zbrani.

V roce 1993 bylo v domě ve městě Jacksonville v Arkansasu nalezeno zkrvavené tělo Debry Reesové. Šestadvacetiletá žena byla uškrcená a umlácena k smrti. Sousedi tehdy podle informací magazínu People vypověděli, že viděli muže, jak vstupuje a opouští dům oběti. Muže identifikovali jako Ledella Leeho, který byl později zatčen a obviněn z vraždy.

O dva roky později byl shledán vinným a odsouzen k trestu smrti. Lee na smrt čekal ve vězení v Lincolnu v Arkansasu a od svého zatčení až do své smrti tvrdil, že je nevinný. Ve vězení na smrt čekal až do roku 2017, kdy 20. dubna dostal smrtící injekci. „Snaží se zabít nevinného muže, jen aby zjistili, zda se jim to skutečně podaří,“ uvedl dva dny před svou smrtí pro britský deník Daily Star. V jeho nevinnu věřila i jeho sestra Patricia Youngová, která se léta snažila svého bratra osvobodit. „Stále doufáme, že v budoucnu budou odhaleny další informace,“ uvedla v prohlášení.

Zvrat v případu nastal až čtyři roky poté, co byl Lee popraven. Nezisková organizace, která se snaží osvobodit neprávem odsouzené, provedla testy DNA z důkazů získaných v domě oběti. Na důkazech nebylo nalezeno DNA Leeho, ale jiného pachatele. „I když výsledky získané 29 let po shromáždění důkazů se ukázaly být jako neúplné a částečné, je pozoruhodné, že nyní existují nové profily DNA, které nebyly k dispozici během soudního řízení,“ uvedla Nina Morrisonová z projektu the Innocence project. Právníci z neziskové organizace se snažili dva týdny před vykonáním trestu smrti zastavit popravu a poskytnout nové důkazy, ale marně. „Před provedením popravy Leeho soud odmítl vyslechnut jakékoliv důkazy nebo povolit testování DNA,“ uvedli v prohlášení.

VIDEO: Exkriminalista Doucha popsal práci vyšetřovatelů na místě činu

Video Exkriminalista Doucha popsal práci vyšetřovatelů na místě činu - Jiří Marek