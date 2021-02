Lidskoprávní organizace odhadují, že v Čínské lidové republice jsou každým rokem popraveny tisíce lidí. Protože údaje od čínských úřadů nejsou úplné a tresty smrti se Čína snaží držet pod pokličkou, přesná čísla nejsou známa. Napsal o tom deník Sun.

Jisté je, že dodnes komunistický režim popravuje jako ve středověku za účasti natěšeného publika. Podpora poprav je přitom v zemi stále vysoká. Krutá veřejná představení režim stále považuje za účinný nástroj, jak potenciální zločince odradit od kriminality.

„Každý červen jsou přizváni učitelé, žáci a další veřejnost a jsou svědky vykonání popravy, většinou za zločiny spojené s výrobou a obchodováním s drogami,“ řekl pro deník čínský expert Kai Ong, který pracuje pro organizaci Amnesty International, hájící lidská práva ve světě. Poprava se někdy pro větší efekt koná třeba i na sportovním stadionu - zaplněném diváky.

Ong zde mimo jiné upozornil, že Čína v těchto případech porušuje mezinárodní úmluvy o lidských právech, které drogové delikty nezařazují mezi hrdelní zločiny.

V Číně se ale popravuje všelijak, nejen před zraky diváků. Nejčastěji odsouzenci na smrt skončí se smrtící chemikálií v žíle, stále se ale praktikují i hromadné popravy zastřelením. S těmi se přitom mělo skoncovat už v roce 2010. Existuje ale mnoho příkladů, že se v této praxi pokračuje. Zastřelen byl například jistý Zhao Zewei, který ve škole ubodal devět dětí.

Přesto se nejčastěji popravuje s pomocí injekční stříkačky - režim ví, že je to méně nápadné a levnější. Často dochází k podání smrtící látky do krve přímo v upravených dodávkách - odsouzenci se ani nedostanou do vězení, od soudu jdou přímo do auta, odkud je vynesou už jedině mrtvé.

I další fakta týkající se čínských poprav jsou zneklidňující. Rozsudek je vykonán na 99 procentech obžalovaných z hrdelního zločinu. Popravy slouží doslova jako „sklizně“ orgánů k lékařským a vědeckým účelům - většinou bez souhlasu „dárců“.

Tisíce popravených ostře kontrastují s celosvětovým srovnáním - počet osob zemřelých na popravišti ve světě bývá dohromady kolem 600. O největší podíl se přitom podle organizace Amnesty International dělí Irán (251+), Írák (184) a Saudská Arábie (100+). Údaje jsou za rok 2019.

Popravě se často nevyhnou ani vysoce postavené postavy politiky a byznysu. Počátkem ledna 2021 odsoudili Laj Siao-mina, bývalého předsedu čínské státní společnosti Huarong Asset Management, za přijetí úplatků v přepočtu za 6 miliard korun. V očích soudu mu přitížilo i to, že měl mimomanželský vztah, v němž zplodil dva syny.

Do pře s Čínou se kvůli popravám za drogové delikty nedávno dostala Kanada. Právě jejího občana Roberta Lloyda Schellenberga v Číně v roce 2018 odsoudili k smrti za pašování drog. Kanadský premiér Justin Trudeau komunistickou stranu obvinil z toho, že trest smrti používá nikoli podle práva, ale svévolně podle svého rozmaru.