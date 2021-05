Nečekaný výjev spatřili řidiči na silnici v Trnavském kraji. Viděli pětičlennou posádku automobilu Ford Focus, jak nakládá na střechu vozidla vrak jiného auta. Ohlásili proto vše na policii, která zjistila, že pět mužů odkoupilo nepojízdný automobil a tímto bizarním způsobem ho chtěli přepravit do sběrných surovin. Řidič Peter D. přiznal, že už takovýmto způsobem odvezl desítky aut a plánuje v tom pokračovat.

„Na nebezpečný transport na silnici upozornili policii řidiči. Policisté ihned situaci prověřili. Na obchvatu města Trnava zpozorovali kolonu vozidel a před nimi viditelné přetížené auto,“ uvedli policisté na facebooku. Ti zjistili, že pětice mužů přepravovala nedovoleně náklad, a auto, na němž chtěli vrak převézt, je nezpůsobilé k jízdě.

„Řidiči v něm další jízdu zakázali a zadrželi mu registrační tabulky i s osvědčením o registraci vozidla. Obě vozidla byla z cesty odstraněny odtahovou službou,“ dodali s tím, že Peter D. už má na kontě několik přestupků, a tak mu kromě pokuty hrozí také zabavení řidičského průkazu.

Těžkou hlavu si s tím ale zřejmě Peter nedělá. Pro TV Markízu totiž vesele líčil, že už podobným způsobem přepravil spousty aut. „Policajti se smáli, říkali, že něco takového ještě neviděli,“ řekl. Prý už takhle přepravil 40 nebo 50 aut a nikdy ho policie nechytila. „Ručně jsme to naložili, bylo nás pět, tak to nebylo těžké,“ vysvětlil. Na závěr dodal, že i když jde o přestupek, bude takto vraky převážet dál, protože se musí nějak živit. Je to prý lepší než krást, myslí si.