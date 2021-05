Kozoroh

Komunikace mezi vámi a nadřízeným je až přehnaně upřímná. S šéfem se bavíte jako s kamarádem, což není přípustné. I kdybyste měli vyšší vzdělání a znalosti, je to stále váš vedoucí. Dávejte si pozor na to, co vypustíte z úst. Stáhněte se.