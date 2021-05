Teplé pondělní počasí vylákalo do přírody mnoho turistů. Mezi nimi byla i sedmdesátiletá žena, která se vydala na procházku na horu Říp v Ústeckém kraji. Cestou ale došlo ke kolapsu, podle záchranářů patrně podcenila své síly.

Žena zkolabovala na odlehlejší a strmější cestě, která se navíc nacházela v těžce přístupném terénu. Sanitka se přímo k ženě nedostala, snést ženu z hory až dolů bylo nereálné vzhledem k panujícímu vedru.

Pro zraněnou přiletěl vrtulník

A tak na řadu přišla letecká záchranná služba Ústeckého kraje. „V odpoledních hodinách jsme zasahovali u ženy, která prodělala kolaps. Z těžce přístupného terénu jsme jí za pomocí vrtulníku a podvěsové techniky vyzvedli,“ řekl Blesku mluvčí záchranářů Prokop Voleník.

Záchrana z podvěsu se provádí ve chvíli, kdy se k pacientovi špatně dostává nebo je nutné jej z terénu vyzvednout. Vrtulník přiletí k místu, přistane a technik připne lano k jednotce umístěné pod vrtulníkem, poté přeletí na dané místo. K pacientovi se slaní lékař a záchranář, vrtulník poté vyčkává, až je zraněná osoba zajištěná.

Nakonec přichází k samotnému vyzvednutí, vrtulník se přiblíží nad záchranáře, ti připnou lano k sobě a pacientovi v záchranném koši, vyzvednou ho, přenesou na bezpečné místo a naloží do sanitky nebo do vrtulníku. „Žena byla přeložena do sanitky a převezena do nemocnice,“ dodal Voleník. Vše tak dopadlo dobře.