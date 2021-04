Babička s dědečkem měli týrat svá vnoučata, sousedé ale věří jim a obvinění jim přijde nesmyslné. „Prarodiče vnoučatům způsobovali psychické a fyzické utrpení. Ve stavu opilosti jim odpírali jídlo, bili je, nadávali jim a házeli na ně kameny,“ uvedla znění obvinění policejní mluvčí Jana Ligdayová.

Prarodiče měli děti také učit pít a kouřit a jednomu způsobit popáleniny. „To není pravda, na to jsou svědci,“ obhajuje se dědeček Július Čonka. Odpovědnost za vše svaluje na otce jejich vnoučat, který se před Vánoci vrátil z vězení, kde seděl právě kvůli zanedbávání péče o děti. Jejich matka je stále za mřížemi.

Tragický konec pátrání po ztracené ponorce: Všech 53 členů posádky zemřelo

„Popálily se u něho,“ řekla babička dětí Viera Čonková. Otec ale tvrdí, že on za nic nemůže. „Šel jsem jen pro vodu, kluk se popálil, když byl u pece, ani mi to nechtěl ukázat,“ informoval o svojí verzi otec do kamery televize JOJ.

Když rodiče skončili ve vězení, děti jim byla odebrány - některé z nich byly svěřena do péče prarodičům, další ale pobývají v dětském domově a jezdí na návštěvy domů. Obvinění se podle prarodičů má týkat jen dětí z dětského zařízení.

„Když bych týrala tyto děti, proč potom nejsou týrané i ty děti, které jsme dostali do péče?“ argumentuje babička. „Nepudu sedět za křivé obvinění,“ dodala rezolutně.

„V případě, že se prarodičům prokáže vina, hrozí jim trest odnětí svobody na 7 až 15 let,“ uzavřela policejní mluvčí.