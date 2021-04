Salvatore Scumace se na budovu svého zaměstnavatele 15 let raději díval jen z dálky. (Autor: Profimedia)

Jako pěkný lenoch se ukázal Ital Salvatore Scumace (66), který měl v nemocnici pobírat 15 let plný plat, ale nehnout přitom ani prstem! Prý ho viděli v práci jen jednou, a to když v roce 2005 podepisoval smlouvu. Od té doby se na pracovišti neukázal, přesto mu ze státního rozpočtu do kapsy přiteklo v přepočtu pěkných pár milionů korun!