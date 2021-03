Ukrajinský rybář Richard Gorda sdílel na svém Facebooku devítiminutové video, na kterém je vidět, jak celá záchranná akce probíhala. Chlapec (11), který uvízl na ledové kře uprostřed rozlehlé řeky, křičí o pomoc s tím, že neumí plavat. Rybář mezitím rozdal přihlížejícím instrukce, aby informovali příslušné úřady, a sám se jal „plaváčka“ zachraňovat.

Jak informoval webový zpravodaj Fox News, rybář si uvědomoval, že má jen jednu šanci nahodit udici, než se led pod chlapcem rozpadne. „Nebyl to žádný výkon, jen jsme to stihli včas,“ popsal na sociální síti Gorda, kterému od té doby přišlo mnoho děkovných zpráv. Nyní doufá, že si z incidentu vezmou ponaučení i další děti a jejich rodiče.

„Ne vždy je někdo poblíž a většina udělá maximálně to, že si to natočí na svůj smartphone. Pokud se někdy do podobné situace dostanete, zavolejte nejprve ministerstvu vnitra, pak hlavně nepanikařte a porozhlédněte se po něčem, co by pomohlo dotyčného zachránit,“ napsal rybář. Poznamenal také, že se nejednalo o první případ, kdy zachraňoval nějaké dítě, a apeloval na rodiče, aby své ratolesti střežili jako oko v hlavě.