Petici proti kácení podepsalo na devět tisíc lidí. V závěru uplynulého týdne jich někdo na tři desítky podřezal pilou a to i přesto, že Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) kácení loni v listopadu pozastavila. „Překvapilo nás to. Neděje se to přes naše rozhodnutí často,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu v Brně Tomáš Augustin.

Alejí se momentálně zabývalo Ministerstvo životního prostředí. „Zmizel cenný krajinný prvek,“ míní zahradní architekt Jiří Červený. Podřezané stromy byly nebezpečné. Obec jich musela 15 pokácet. „Nyní řešíme, co s těmi dalšími,“ řekl včera starosta Jiljí Kubrický (45).

Důvodem projektu byla blesková povodeň

Stromy měly ustoupit rekonstrukci silnice, kterou bude dělat firma Strabag. Investorem celé akce je Státní pozemkový úřad. „Návrh opatření byl schválen již v roce 2013, o dva roky později pozemkové úpravy. Stavební povolení pak v roce 2018. Vše odsouhlasilo zastupitelstvo. Důvodem byla blesková povodeň v roce 2009, kdy stékající voda ze svahu zaplavila domy,“ uvedl starosta Jiljí Kubrický.

Místo, aby vodu zadrželi, odteče

„Majitelům domů je nutné pomoci. Toto ale není cesta. Projekt je zastaralý, v dnešní podobě neobhajitelný. Odvádí vodu z krajiny. Situace se změnila v tom, že voda se v ní má naopak zachytávat. Pomohly by např. tzv. svejly, vyhloubené rýhy, vedené po vrstevnici,“ míní ochránce přírody Tomáš Husa (43) ze Vsetína, který dal loni podnět k prošetření ČIŽP. Na problém poukázal i tehdejší správce toků Lesů ČR. „Realizací dojde ke zhoršení odtokových poměrů v Zašovském potoce při povodňových průtocích v korytě potoka a ke zrychlení odtoku vody z krajiny, což je v současné době nežádoucím jevem,“ napsal do připomínek k dokumentaci.

Zákeřná možnost, jak problém vyřešit

„Ten, kdo označené stromy ke kácení poškodil, jednal v naprostém souladu se zájmy investora a realizátora akce. Konec vegetačního období se blíží, tohle byla zákeřná a odporná možnost, jak celý problém vyřešit,“ dodal vsetínský zastupitel Husa. Případ řeší policie. „Trestní oznámení podala obec i ochránci přírody. Případ řešíme jako poškozování cizí věci,“ sdělila mluvčí policie Monika Kozumplíková.