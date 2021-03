Po napadení zůstala ulice uzavřená. Na místě byly desítky zdravotníků i strážců zákona. Co za konfliktem stálo, není dosud jasné. TV Nově se podařilo natočit jednoho z mužů – pravděpodobně útočníka. V obličeji měl krev.

„Okolnosti konfliktu, ke kterému došlo v Jihlavě, v současné době prověřujeme,“ prohlásila mluvčí jihlavské policie Jana Kroutilová. Pobodaný muž skončil v nemocnici v kritickém stavu. Podle televize je zraněný v horní polovině těla.

Policie zabavila velký lovecký nůž

Jestli se mu podaří přežít, odhalí následující hodiny. Druhý muž skončil nakonec v nemocnici také, jeho zranění jsou ale lehčího rázu. Policie nyní zjišťuje, co za potyčkou stojí. Na místě krveprolití zabavila velký lovecký nůž – útočníkovu zbraň.

Vážněji zraněný muž nakonec zemřel v neděli v nemocnici. Potvrdila to mluvčí nemocnice Monika Zachrlová. "Další informace není možné poskytnout vzhledem k fázi prověřování. Přesnější informace poskytneme, jakmile to bude možné," doplnila. Útočníkovi hrozí až 20 let za mřížemi.

