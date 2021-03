Ronald DeFeo (†69) zavraždil v roce 1974, kdy mu bylo pouhých třiadvacet let, své rodiče a čtyři sourozence. Vše se stalo v domě v americkém městě Amityville. DeFeo postupně uvedl několik verzí toho, co se v osudnou noc stalo. Včetně toho, že jej k činu donutil ďábel. Rok po vraždách se do domu nastěhovala rodina Lutzových, kteří tam vydrželi pouhý necelý měsíc, než z domu utekli. Podle nich v domě strašilo, rodina tvrdí, že se tam děly opravdu děsivé věci. O domě vzniklo několik knih a filmů, nejslavnějším z nich je horor 3:15 zemřeš, natočený v roce 2005.

Defeovi žili v Amityville na Long Islandu devět let, podle The New York Times je sousedé považovali za normální, milou rodinu. Před domem dokonce stála socha Josefa, který držel malého Ježíška. Vše se změnilo v listopadu roku 1974. Ronald DeFeo mladší podle místních obyvatel hodně pil, bral drogy, často se prý také dostal do nějaké té rvačky a nevycházel dobře se svým otcem. Sousedé vypověděli, že mezi nimi byly napjaté vztahy.

V osudnou noc vzal pušku ráže 35 a zastřelil nejprve své spící rodiče a poté se vydal do patra, kde zavraždil i své čtyři sourozence ve věku od devíti do osmnácti let. Celý masakr se odehrál přibližně ve 3:15 ráno. Všechny oběti se našly ležet v posteli tváří dolů. Po zločinu se DeFeo vydal do baru, kde oznámil přátelům, že „někdo zabil jeho rodiče“.

U soudu se vrah k činům přiznal, ale snažil vše uhrát na šílenství. Tvrdil, že slyšel, jak rodiče plánují jeho smrt, a zabil je v sebeobraně a také, že ho k hroznému činu donutil ďábel. Celý proces se netočil kolem toho, zda rodinu zabil, ale z jakého důvodu. Psychiatrická vyšetření však ukázala, že netrpí duševní poruchou, a tak dostal celkem šest trestů v rozsahu od 25 let po doživotí.

V posledních letech DeFeo tvrdil, že s nápadem hájit se šílenstvím přišel jeho právník a on s tím nesouhlasil. Obhájce prý doufal, že příběh pak bude atraktivnější pro spisovatele a filmaře. V dalším rozhovoru z vězení odsouzený řekl, že zavraždil pouze rodiče a starší sestru, která zabila zbylé sourozence. Minulý týden DeFeo zemřel ve vězení, příčinu smrti určí soudní pitva.

Děsivý dům

Do domu se 13 měsíců od strašlivých událostí nastěhovala rodina Lutzových. Ta zde vydržela pouhých 25 dní. George, Kathy a jejich tři děti - Daniel, Christopher a Missy si údajně brzy všimli, že se tam dějí podivné věci. Kathy tvrdila, že levitovala, viděla červené oči a začala mít noční můry o vraždě, která se tu stala. George se prý budil kvůli zvláštním zvukům ve 3:15, což je čas, kdy zhruba došlo k masové vraždě Defeových.

Missy si zase údajně našla zvláštního imaginárního kamaráda. Danny tvrdil, že viděl, jak se nábytek pohyboval po pokoji, slyšel šeptající hlasy a cítil, jako by ho občas něco ovládalo. Kněz, který dům navštívil, prohlásil, že zřetelně slyšel hlas, který mu říkal „vypadni“. Rodina se později shodla, že je možné, že vraha posedlo zvláštní zlo, které bylo v domu přítomné. Právě rodinou Lutzových se inspirovala kniha Horor v Amityville a snímek natočený podle ní.