Ali F. Elmezayen (45) z Kalifornie dostal 212 let za odpornou vraždu svých dvou autistických synů (†8 a †13). Vlastní otec je utopil při fingované nehodě. U pojišťoven se před tím vyptával, jestli jsou pojistky aktivní, a ujišťoval se, že mu peníze vyplatí, kdyby se manželce nebo dětem „něco stalo“ třeba při nehodě.

V dubnu 2015 naložil Elmezayen své dva syny trpící autismem a bývalou manželku do auta a vyjel s nimi jako na výlet. Místo výletu ale zamířil do námořního přístavu v Los Angeles, kde s nimi sjel do moře.

Po nehodě si nechal vyplatit miliony dolarů od osmi různých pojišťoven, u nichž si v letech 2012 a 2013 sjednal životní pojištění na sebe i každého člena rodiny. Za peníze si pořídil nemovitost v Egyptě a jachtu.

Před „nehodou“ platil za prémiové pojištění 6 tisíc dolarů ročně a pojišťovny obvolával, aby si ověřil, že jsou pojistky opravdu aktivní a peníze mu budou v případě nehody skutečně vyplaceny.

„Je to nesmírně falešný člověk a velmi zručný lhář. Ale především je to nesmírně chamtivý a brutální vrah,“ řekl o pachateli soudce. Odsouzenec na 212 let prý u soudu neprojevil skutečnou lítost. „Lituje jedině toho, že ho chytili,“ dodal soudce.

Když Elmezayen utopil auto, vytáhl se do vody oknem, ženu a děti nechal uvnitř. Zatímco exmanželka se dokázala dostat ven, oba synové ve věku 8 a 13 let se utopili. Žena neuměla plavat, ale rybář, který nedaleko pracoval, jí pomohl z vody.

„Je nemyslitelné, aby jakýkoli otec kdy směl beztrestně ohrožovat životy blízkých jen kvůli svému peněžitému prospěchu. Je to neodpustitelné,“ podotkl k případu jeden z vyšetřovatelů.