Za pokus o vraždu půjde osmadvacetiletý Tomáš Havlíček na 13,5 roku do vězení. Trest za to, že předloni na Štědrý den postřelil jateční pistolí nevlastního otce a podřezal mu zápěstí, v úterý muži potvrdil odvolací soud. Havlíček se k činu přiznal. Hrozilo mu až dvacetileté vězení.

Jak uvedla mluvčí pražského vrchního soudu Kateřina Kolářová, odvolací senát zároveň vyhověl odvolání poškozeného, kterému musí Havlíček zaplatit zhruba 362.000 korun jako odškodnění. Krajský soud v Ústí nad Labem původně uložil muži uhradit nevlastnímu otci bolestné 161.000 korun.

Byla to pomsta za mámu?

Havlíček otčíma napadl před druhou odpoledne v garáži domu v ústecké čtvrti Mojžíř. Čin si naplánoval a opatřil si kvůli tomu jateční pistoli, kterou pak střelil nevlastního otce z bezprostřední blízkosti do levého spánku. Dále mu řezal přes zápěstí se slovy: „To máš za to, h*jzle, to je všechno kvůli mámě, jestli nevíš, máma umírá“. Proti otčímovi použil i paralyzér. Pak ho nechal zamčeného v garáži a šel do domu. Křik a bouchání oběti slyšely dvě svědkyně, Havlíček s matkou muži nakonec otevřeli.

Před soudem litoval

Muž utrpěl řadu zranění, vpáčenou zlomeninu očnice, pohmoždění oka a mnoho hlubokých ran na zápěstí přetínajících šlachy. U soudu se domáhal také dvou milionů korun za ztížené uplatnění, odvolací senát ho však s nárokem odkázal na civilní řízení.

Havlíček u hlavního líčení svou vinu přiznal. „Udělal jsem hroznou kravinu, které lituju. Zabít jsem ho ale nechtěl,“ řekl. Podle něj šlo o vygradování špatné situace v rodině.