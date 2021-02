Na sociální síti TikTok se objevilo znepokojující video z města Čita, v němž devítiletá Felicia Konončuková mluví o tom, že jejich soused Vasilij Duněc ji terorizuje. Třiatřicetiletý muž měl víc jak hodinu tlouci na dveře, zatímco byl její otec pryč. Dívka uvedla, že byl muž opilý a choval se obscénně. „Něco špatného se tu děje. Máme tu souseda, opilého, klepe na naše dveře a rozbíjí je. Křičí sprostá slova. Můj otec odešel do obchodu,“ říká ve videu s tím, že se velice bojí a její mladší bratr se běžel schovat.

Pak náhle mělo bouchání na dveře ustat, a tak se Felicia domnívala, že Duněc konečně odešel. Podle informací britského deníku The Sun se měl tehdy Feliciin otec vrátit domů. Náhle však znovu někdo zabouchal na dveře. Felicia se měla domnívat, že je to její kamarád, s níž měla jít ven, ale jakmile otevřela dveře, stál tam Duněc, který v ruce držel zbraň a několikrát vystřelil. Felicii střelil do hlavy.

„Vběhl jsem do chodby a viděl jsem svou dceru zakrvácenou. Zachroptěla: ,Tatínku, zabili mě!' Vzal jsem ji do náruče a zakřičel na mého syna a opraváře, aby zavolali sanitku. Moje dcera mi zemřela v náručí. Když dorazila sanitka, odnesl jsem ji k nim, ale lékaři řekli, že nemá žádnou šanci na přežití,“ uvedl zdrcený táta holčičky Fjodor Konončuk (44). Duněc se měl k zabití malé dívky přiznat a policie ho zatkla. Rozčílit ho měl hluk z oprav v jejich bytě. Hrozí mu doživotí.

