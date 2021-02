Drama v okolí Slezského domu u Sněžky! V pondělí tam spadla lavina. Podle všeho ji spustili lyžaři v zakázaném pásmu. Mladíka (†17) to stálo život, jeho otec (45) přežil se zraněními.

„Zprávu mohu potvrdit s tím, že v současné chvíli situaci řešíme a o výsledcích budeme informovat až v podobě tiskové zprávy,“ řekl Blesku náčelník HS Krkonoše Pavel Jirsa. „Podle našich informací byli v lavině dva lidé, jeden utrpěl středně těžké zranění, ale je při vědomí. Druhého horská služba našla, ale bez známek života. Zranění nebyla slučitelná se životem,“ uvedl mluvčí ZZS Libor Senata pro ČTK. Web TN.cz informoval, že zmínění lyžaři byli otec se synem.

Podle náčelníka Horské služby Krkonoše Pavla Jirsy pomoc přivolal starší z mužů, který nebyl masou sněhu zcela zasypán. Podařilo se mu kontaktovat linku 155 hradeckého kraje. „Ti pak ihned kontaktovali nás a my jsme do velmi obtížného terénu vyslali naše záchranáře z Pece pod Sněžkou. Vzhledem k situaci jsme pak do akce vyslali i další kolegy z jiných krkonošských stanic," uvedl Jirsa.

Skialpinisté strhli lavinu dlouhou 400 až 500 metrů, která měla v místě odtrhu délku přibližně 60 metrů a výšku od půl metru do 1,5 metru. Zásah záchranářů byl velmi náročný. „Když je lavinová nehoda, posádka je vystavena sekundárnímu pádu laviny. Všichni, kteří pátrají v laviništi, si musejí počínat maximálně obezřetně," řekl mluvčí královéhradecké krajské záchranky Ivo Novák.

Na hřebenech Krkonoš je 80 až 130 centimetrů sněhu, více ho je na některých závětrných svazích, žlabech a v odtrhových zónách. Sněhové profily v lavinových lokalitách dnes ráno vykazovaly slabou až střední stabilitu. "Uvolnění laviny je možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, výjimečně i při malém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích většinou uvedených v lavinové předpovědi," uvedli ráno zástupci krkonošské horské služby. Možnost samovolného uvolnění velmi velkých lavin se nepředpokládá.