V Krkonoších nyní platí druhý stupeň lavinového nebezpečí, při kterém jsou podmínky na túry převážně bezpečné. Sněhové profily v lavinových lokalitách v pondělí ráno vykazovaly slabou až střední stabilitu. Dvojice mužů však zřejmě nesprávně vyhodnotila situaci na svahu a strhla lavinu dlouhou 400 až 500 metrů, která měla v místě odtrhu délku přibližně 60 metrů a výšku od půl metru do 1,5 metru.

„Myslím, že vstoupili do místa, kde něco hrozilo. Ale je hrozně těžké to vyhodnotit a nějak to soudit, protože jsem na tom místě nebyl, ten svah jsem neviděl na vlastní oči a neudělal si tam přípravu, která by měla být před každou túrou,“ říká horolezec. Podle něj se při pohybu v horách člověk riziku nikdy zcela nevyhne, je však důležité ho co nejvíce minimalizovat. Nejdůležitější je řádně se připravit, zmapovat si terén a nezapomenout vybavení.

Neriskovat!

„Přesně vyhodnocovat tu nestabilitu toho svahu a mít všechno potřebné vybavení. A hlavně udělat to správné rozhodnutí,“ doplňuje Trávníček. „Za sebe říkám - co nejméně riskovat, ta příroda je neustále mocnější než my jako lidstvo,“ uzavírá.

Přestože je nejlepší neriskovat a do nebezpečných terénů se nepouštět, je třeba být připraven na vše. Kromě vhodného vybavení pro skialpinismus byste se v zimě na túru nikdy neměli pouštět bez lavinového vybavení. To se skládá z lavinového vyhledávače, sněhové sondy a lopaty. Bez těchto tří základních věcí je záchrana zasypaného člověka téměř nemožná. Není nutné si hned tuto výbavu kupovat, můžete si ji jednoduše půjčit v půjčovně. Do hor s výskytem lavin byste se však bez ní v zimě neměli nikdy pouštět.

