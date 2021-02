Každý to určitě zná. Celý večer sněží, ráno přijdeme k autu a ono je celé zasněžené. A ejhle! Za chvíli nám začíná porada, odklízení sněhu z auta jde tedy stranou a na řadu přicházejí stěrače. Jenže to může být předehra nebezpečné situace, která ohrožuje nejenom nás, ale i ostatní.

Celou noc sněží, ráno pak máme zasněžené celé auto. Zásadním pravidlem by mělo být to, že vezeme koště, košťátko nebo škrabku a vůz důkladně očistíme. Jenže to se v mnoha případech neděje. „Je to nešvar, který může skončit i nešťastně,“ říká dopravní expert z Platformy VIZE 0 Roman Budský.

Na silnicích můžeme potkat i řidiče „tanků“, mnoho řidičů totiž nechce svůj vůz očistit a škrabkou si vytvoří malý průzor ve výhledu řidiče. A tady opět narážíme na další problém, řidič sice vidí, ale velmi omezeně. Nevidí vedle sebe, za sebe a prakticky ani před sebe.

Jeden takový případ skončil i dopravní nehodou. V ulici Zikmunda Wintra v Prostějově řidič přijížděl po vedlejší silnici k hlavní. Jelikož měl ale na autě vyškrábaný „tankový průzor“, přehlédl stopku a vjel na hlavní.

Tam tou dobou projíždělo jiné auto. Střetu se nedalo předejít, došlo k nehodě. Nikdo se naštěstí nezranil. „Při šetření policisté na automobilu Chevrolet zadokumentovali námrazu, která bránila řádnému výhledu z vozidla. Přesné příčiny, okolnosti i míra zavinění dopravní nehody jsou předmětem dalšího policejního šetření,“ uvedl policejní mluvčí František Kořínek.

Fotograf Blesku v Praze v ulici Povltavská vyfotil řidiče, který měl také vytvoření „tankový průzor“. Patrně k očištění použil jen stěrače, celý vůz byl jinak pokrytý několika centimetry sněhu. O nebezpečí, že příkrov se každou chvíli sesune a zakryje mu výhled úplně, nebylo pochyb.

Za neočištění auta hrozí pokuta

Budský radí, že by si měl každý o pár minut přivstat a auto si řádně omést a uklidit. „Musíme začít střechou, z té by mohl sníh a případně i led odlétnout na jiné auto a to případně poškodit. Dále jsou důležitá všechna okna, boční, čelní a zadní. Nesmíme zapomenout ani na světla, na kterých může být led,“ radí.

Pokud si auto neočistíme a chytí nás policie, hrozí nám až dvoutisícová pokuta na místě. „Hlavně musíme očistit registrační značku. Řidič by to měl dělat i pravidelně pokud jede nějakou delší trasu. Občas zastavit a očistit jí,“ dodává dopravní expert.