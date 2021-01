K tragické události došlo koncem září minulého roku na bratislavském přechodu v ulici Tomášikova. Bývalá miss Daniela Kralevich (35) měla ve svém luxusním voze srazit studentku Lihn (†18), která na místě zemřela. Okolo případu bylo delší dobu podezřelé ticho, a zřejmě proto se do něj vložil známý slovenský prokurátor Maroš Žilinka.

Dívka se v osudný den vracela do školy od lékaře, bohužel už tam nikdy nedošla. Na přechodě ji srazilo SUV. Náraz byl tak silný, že mladou studentku gymnázia usmrtil. Přestože Lihn záchranáři oživovali celou hodinu, už jí nebylo pomoci. Podle soudního znalce, který s vyšetřovateli spolupracuje, na místě nehody nebyly nalezeny žádné stopy po brzdné dráze.

Případ šokoval celé Česko i Slovensko, policie zahájila trestní stíhání, obvinění proti konkrétní osobě dosud nevznesla. Nehoda je stále ve stádiu vyšetřování. V případě, že by se prokázala vina, může módní návrhářka Kralevich skončit ve vězení až na pět let. Do případu se podle vlastních slov nyní vložil slovenský generální prokurátor Maroš Žilinka, který požádal o přezkoumání trestního řízení.

„Generální prokurátor Maroš Žilinka uložil prokurátorovi trestního odboru Generální prokuratury SR přezkoumat zákonnost a plynulost trestního řízení ve věci dopravní nehody, při které dne 21.09.2020 v Bratislavě na Tomášikově ulici po nárazu motorovým vozidlem zahynula mladá studentka Linh,“ uvedl Žilinka na své facebookové stránce.

Uživatelé v komentářích tento krok pochválili. „Super práce. Ohledně tohoto bylo už dlouho ticho,“ uvedl jeden uživatel. „Rodiče nebohé studentky mají skromný obchůdek v Karlově Vsi. Neskutečně zlatí a milí lidé. Velká tragédie. Děkuji za aktivitu v tomto případě,“ napsal Anton.