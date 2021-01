V provincii Prachuap Khiri Khan na jihu Thajska našli 10. prosince správci tamního národního parku těžce zraněného samce jménem Plykhanoon. Měl desítky střelných zranění po celém těle, která mu způsobila zřejmě celá skupina pytláků.

Byl dvakrát zasažen pod oko, třikrát do přední nohy, dvakrát do žeber a 38krát do dalších míst na hlavě a po celém těle. Téměř přesně po měsíci, v neděli, svým rozsáhlým zraněním podlehl.

Hned po jeho nálezu v lesích mu byla podána sedativa a byl převezen na zvířecí kliniku, která při národním parku funguje. Správci parku byli odhodláni ho zachránit s vypětím všech sil. Hned následujícího dne ale obr nešťastnou náhodou jednoho z nich zalehl.

„Slon měl agresivní tendence, snažil se v té hrozné situaci, v níž se nacházel, bránit sám sebe. Nešťastnou náhodou při tom bohužel zabil jednoho z nás,“ řekl o mrtvém jeho kolega Pichai Watcharapongpaiboon a označil ho za hrdinu.

Slona se po celý měsíc snažili zachránit, na konci prvního lednového týdne se mu ale přitížilo. Rány se nehojily a slon ještě začal mít problémy s nohou. Objevily se mu na ní velké otoky. Nakonec 10. ledna už nebyl schopen stát, proto se ho zaměstnanci parku chystali převézt k chirurgickému zákroku. K tomu už ale nedošlo.

Plykhanoonovi začaly selhávat základní životní funkce. Veterináři, vybaveni k první pomoci i pro tak obrovská zvířata, mu poskytli srdeční masáž a umělé dýchání, nakonec však tlustokožec podlehl multiorgánovému selhání. Policie poté na mohutném těle dohledávala s pomocí detektoru kovu další neobjevené kulky.

Plykhanoona pohřbili na území parku a zem nad ním zahladili buldozerem.

Slon jako druh je v Thajsku oficiálně národním zvířetem. Žije tam na 2 tisíce jedinců v divočině a přibližně stejný počet v zajetí. Za jeho zabití hrozí tři roky vězení a pokuta 1 000 bahtů, tedy 730(!) korun.