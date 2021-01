V Irsku byl v pátek ráno zadržen český řidič kamionu s více než než milionem eur (26 milionů Kč) v hotovosti. V sobotu si vyslechl obvinění z praní špinavých peněz, propuštění na kauci bylo kvůli závažnosti případu zamítnuto. Kriminalisté uvedli, že jsou přesvědčeni, že mu peníze nepatřily, ale jen je převážel.

Podle informací na webu listu The Irish Sun je muži 45 let a v Irsku žije 13 let. Pracuje pro různé tamní dopravní společnosti a v zadní části kamionu i bydlí.

Muž původem z ČR se stal jedním z cílů úředního zátahu na zločineckou skupinu operující ve střední části země. Ten se soustředil na osoby podezřelé z účasti na nekalém oběhu hotovosti. Ve vozidle Čecha policie zajistila velké pytle s penězi.

Podle úřadů muž nemá v Irsku stálou adresu a přespává ve svém kamionu, což v této profesi není nic neobvyklého. Irský vyšetřovatel Det Rourke ovšem uvedl, že je to poprvé, co se setkal s případem, že by v něm řidič žil trvale. Mužova žena a dospělá dcera, kterým podle obhájkyně Jiří S. posílal až 80 procent svého výdělku, bydlí obě v České republice.