Na sociálních sítích se objevily klepy o tom, že šlo o dětskou lebku ve značném stadiu rozkladu. Tyto nepodložené informace webu iDnes.cz vyvrátil policejní mluvčí Daniel Vítek. Podle prvotních zjištění by se mělo jednat o kosterní pozůstatky starší více než dvacet let. TV Nova uvedla, že lebka měla patřit ženě starší 20 let.

Skutečně se jedná o lebku

„Mohu potvrdit, že jsme dnes před desátou hodinou na nábřeží v Bílině našli igelitovou tašku s lidskou lebkou. Podle soudní patoložky se však jedná o minimálně dvacet let staré kosterní pozůstatky,“ uvedl mluvčí. Policie se případem nálezu lebky zabývá i nadále.

Krimi archiv: Případ vraždy dvou stopařek