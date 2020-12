Pobíhající nahatá žena šokovala obyvatele karlovarského města Aš. Ženu bez oblečení natočil náhodný svědek na 1. svátek vánoční. A místní lidé dumají nad tím, co za jejím jednáním stálo. Podle informací Blesku to není poprvé, co se podobného jednání dopustila.

Pravděpodobnost, že se během svého života na ulici potkáte s nahým pobíhajícím člověkem, je poměrně malá. Pokud tedy nežijete v Aši na Chebsku. Tam se stal svědkem podobného jednání muž, který jel kolem na čtyřkolce a zvláštní zážitek neváhal zaznamenat.

Video také umístil na sociální sítě. „Tohle se může stát jenom v Aši,“ napsal k příspěvku. Není příliš nutné zdůrazňovat, že si hned získal značnou pozornost. Lidé samozřejmě začali dumat nad tím, co za jednáním černovlasé ženy mohlo stát a vtipkovali o kuriózní situaci. „Otužování je teď v módě,“ myslí si David. Ivan se naopak pozastavuje nad jinou věcí: „Neměla by mít roušku?“ Kyjov se loučí s tajemníkem Městského úřadu: Milan Jagoš (†45) zemřel na Štědrý den! Nechybí ani četné spekulace o tom, co ženu k jejímu jednání vedlo. Šlo o prohranou sázku? Nebo se ocitla v nouzi? Podle informací Blesku to není poprvé, co žena něco podobného udělala. Má trpět psychickými problémy. Policisté vždy kontaktují rodinu, která ženě nabízí pomoc, ta to ale odmítá. V současné době se nachází ve speciálním zařízení.