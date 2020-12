Slavný slovenský muzikant, kytarista a také producent Andrej Šeban (58) vystupoval třeba s Richardem Müllerem nebo známým bluesmanem Peterem Lipou. Za jeho zářnou hudební kariéru se mu ale ještě nikdy nestalo to, co ho čekalo o Vánocích 2020.

„25. 12. ve tři hodiny mi (...) volali, že už je tam policie, abych přijel. No tak jsem přišel do té místnosti a viděl, že tam, kde bývalo těch 14 kytar, efekty, zesilovače a všechno, není vůbec nic. Ten pohled byl pro mě dost šokující... Dobře mi to neudělalo," řekl ke krádeži Šeban webu noviny.sk. V místnosti se našly už jen vylomené dveře a pootevřené okno, ze kterého visel dlouhý kytarový kabel. S jeho pomocí se měly věci údajně spouštět ven.

„Ano, bylo to narafičené tak, že to vypadalo, že to mělo jít tím oknem. Kabel byl namotaný na radiátor, ovšem představa, že by tu nejméně půl hodiny, možná i déle, spouštěli nějaké věci oknem... Nevím, nikdy jsem nekradl, takže netuším, ale je to zvláštní,“ dodal Šeban. V každém případě se podle muzikanta na krádeži musel podílet někdo, kdo se v budově vyznal a snad měl i klíč od hlavních vchodových dveří. Pachatelé také museli vědět, že budou potřebovat velké auto, protože jinak by takovou spoustu nástrojů neměli jak odvézt.

Seznam ukradených věcí i s fotografiemi dal hudebník na svůj facebook i webové stránky. Postupně shání i výrobní čísla a věří, že se k němu nakonec jeho majetek vrátí. „Můžeme potvrdit, že uvedeným případem se v současné době zabývají policisté třetího bratislavského okresu a v dané věci bylo zahájeno trestní stíhání pro obzvlášť závažný zločin krádeže,“ uvedla pro web policejní mluvčí Veronika Slamková.