Policie zadržela 45letého recidivistu s trvalým bydlištěm v Litoměřicích. Soud ho ve čtvrtek poslal do vazby, hrozí mu až osm let vězení. Na webu o tom informovala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Muž měl vylomit zámek dveří v době, kdy byla úřednice na obědě. „Z kanceláře si odnesl hotovost ve velkých bankovkách," uvedla mluvčí. Z odcizené částky se podařilo zajistit 80.000 korun, zbytek peněz prý muž utratil. Vyšetřovatel ho obvinil ze zločinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.

Obviněný recidivista neměl k městskému úřadu podle Balákové žádný vztah a navštívil ho náhodně. „Ten den prošel celou Českou Lípu a tipoval si místa, kde by mohl něco odcizit. Jde totiž o majetkového recidivistu, který už byl za krádeže dvanáctkrát pravomocně odsouzen a nyní je v rámci posledního trestu v podmínce," uvedla mluvčí. Muž má podle ní aktuálně na svědomí také krádeže v nemocnici a ve stomatologickém středisku v Litoměřicích se škodou 17.000 korun.