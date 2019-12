Vánočního kapra si vezla domů dvaašedesátiletá žena. Domů však už nedojela. Živý kapr, který byl v igelitové tašce a lavoru, jí skočil do klína! Polekaná řidička v tu chvíli sjela ze silnice a narazila do betonového sloupu. U nehody musel zasahovat vrtulník.

Vrtulník zasahoval v pondělí odpoledne u obce Horní Police na Liberecku, kde došlo ke kuriózní nehodě. Dvaašedesátiletá řidička si v pondělí odpoledne vezla domů štědrovečerního kapra. Živou rybu měla v igelitové tašce a uloženou v lavoru.

Kaprovi se přesto podařilo dostat ven a skočit řidičce přímo do klína! „Kolem 14.50 projížděla 62letá řidička osobního vozidla značky Škoda Felicie obcí Horní Police, když jí za jízdy skočil do klína vánoční kapr, kterého si vezla domů na přední sedačce v igelitové tašce uložené do lavoru,“ uvedla mluvčí policie Ivana Baláková.

Řidička se v tu chvíli natolik polekala, že sjela ze silnice! „Šokovaná žena v tu chvíli ztratila kontrolu nad řízením a vyjela do protisměru, kde nejprve srazila dopravní značku a potom nabourala do betonového sloupu,“ dodala mluvčí. Řidička musela být se zlomeným kotníkem a pohmožděným hrudníkem letecky převezena do nemocnice!