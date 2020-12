V prosinci zemřel během střelby na rušné ulici v New Jersey pětatřicetiletý Niles Holmes. Policie z jeho vraždy obvinila dívku (13) na Štědrý den, motiv však neodhalila.

Dospívající dívka byla zatčena a obviněna z vraždy Nilese Holmese (†35) poté, co byl 10. prosince zastřelen v New Jersey. Muž byl nalezen s několika střelnými ranami na hrudi na ulici Martina Luthera Kinga a byl převezen do nemocnice, ale o několik hodin později zraněním podlehl.

Po střelbě byla údajně podle DailyMailu viděna skupinka mladistvých, která prchala z místa činu. Krátce na to byla nalezena druhá postřelená osoba s ranami na paži, jejíž zranění nebyla život ohrožující. Policie již ten den skupinu pronásledovala, k zatčení podezřelé dívky však došlo až 24. prosince kolem sedmé hodiny večer.

Identita podezřelé byla kvůli její nezletilosti skryta. Policie neodhalila ani podstatu vztahu mezi děvčetem a její obětí, ani motiv vraždy. Střelba podle televizní stanice NBC nesouvisela s místními gangy, ale jednalo se o spor mezi různými skupinami.

